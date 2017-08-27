Взрывы на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана продолжаются – МЧС

Взрывы на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана, где утром в воскресенье начался пожар, продолжаются, говорится в сообщении МЧС республики.

«На территории, где продолжается пожар, наблюдаются взрывы»,-говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что на место происшествия привлечены живая сила и техника ведомства из близлежащих районов, а также Сумгаитского и Бакинского гарнизона.

«Новые очаги пожара, возникающие в результате попадания боеприпасов на близлежащие территории, немедленно устраняются»,- отмечается сообщении.

Ф.Исазаде