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Происшествия 27.08.2017 14:59

Взрывы на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана продолжаются – МЧС

Взрывы на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана, где утром в воскресенье начался пожар, продолжаются, говорится в сообщении МЧС республики.

«На территории, где продолжается пожар, наблюдаются взрывы»,-говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что на место происшествия привлечены живая сила и техника ведомства из близлежащих районов, а также Сумгаитского и Бакинского гарнизона.

«Новые очаги пожара, возникающие в результате попадания боеприпасов на близлежащие территории, немедленно устраняются»,- отмечается сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МЧС, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]