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Дальнее зарубежье 27.08.2017 15:30

Сирийские войска при поддержке ВКС РФ разгромили группировку ИГИЛ в районе города Ганем-Али - Минобороны РФ

Более 800 террористов группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) уничтожены в районе города Ганем-Али в результате операции сирийских войск при поддержке российской боевой авиации, сообщили в воскресенье в министерстве обороны России.

"В ходе операции уничтожено более 800 террористов, 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий", - сказали в военном ведомстве.

Таким образом, заявили в Минобороны РФ, 27 августа отряды сирийских войск во главе с генералом Хасаном Сухелом при массированной поддержке авиации ВКС России завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки ИГИЛ в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али.

"В настоящее время группировка сирийских правительственных войск под командованием генерала Х.Сухела стремительно развивает наступление вдоль восточного берега Евфрата на Дейр-эз-Зор. Задача - деблокировать этот город и уничтожить последний оплот игиловцев в Сирии", - заявили в Минобороны РФ.

Сирийский город Дейр-эз-Зор на протяжении нескольких лет блокирован боевиками ИГИЛ.

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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