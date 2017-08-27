Сирийские войска при поддержке ВКС РФ разгромили группировку ИГИЛ в районе города Ганем-Али - Минобороны РФ

Более 800 террористов группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) уничтожены в районе города Ганем-Али в результате операции сирийских войск при поддержке российской боевой авиации, сообщили в воскресенье в министерстве обороны России.
"В ходе операции уничтожено более 800 террористов, 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий", - сказали в военном ведомстве.
Таким образом, заявили в Минобороны РФ, 27 августа отряды сирийских войск во главе с генералом Хасаном Сухелом при массированной поддержке авиации ВКС России завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки ИГИЛ в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али.
"В настоящее время группировка сирийских правительственных войск под командованием генерала Х.Сухела стремительно развивает наступление вдоль восточного берега Евфрата на Дейр-эз-Зор. Задача - деблокировать этот город и уничтожить последний оплот игиловцев в Сирии", - заявили в Минобороны РФ.
Сирийский город Дейр-эз-Зор на протяжении нескольких лет блокирован боевиками ИГИЛ.
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