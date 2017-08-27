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Происшествия 27.08.2017 16:30

Движение автотранспорта в направлении азербайджано-российской госграницы восстановлено -СМИ

Движение автотранспорта в направлении азербайджано-российской госграницы восстановлено -СМИ

Баку. 27 августа. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Восстановлено движение транспорта в направлении азербайджано-российской госграницы, ограниченное в связи с взрывом на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана, сообщают местные СМИ.

«Движение транспорта на автостраде Баку-Губа (по направлению к азербайджано-российской госгранице – ИФ) восстановлено с 15:50 по местному времени»,- отмечают СМИ.

Как сообщалось ранее, Главное управление дорожной полиции полностью ограничило движение транспорта в районе взрыва. Была перекрыта часть дороги по направлению к азербайджано-российской госгранице.

Пожар утром в воскресенье повлек взрыв на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана.

В результате взрыва легкие осколочные ранения получили шесть человек, работавших на месте происшествия. Также, в результате попадания снарядов произошел пожар в нескольких жилых домах в поселке Гилязи Хызинского района.

В связи с инцидентом жители поселка Сталчай, Гилязи, Мамедгасан и Шурабад эвакуированы в безопасное место и размещены во временных палатках, установленных МЧС.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).

Причины происшествия расследует комиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На месте происшествия создан оперативный штаб.

аз

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ДВИЖЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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