Сирийские власти одобрили условия перемирия между ливанским шиитским движением "Хезболла" и террористической группировкой "Исламское государство", передает в воскресенье агентство САНА.
Соглашение предусматривает вывод террористов из местности Западный Калямун на восток страны, отмечается в сообщении агентства.
В заявлении военного представителя, на которое ссылается САНА, говорится также, что "перемирие позволит остановить кровопролитие" в рядах сирийских войск и бойцов "Хезболлы".
Ранее в воскресенье стало известно, что ливанская армия объявила о прекращении огня в ходе операции по наступлению на позиции боевиков ИГ на северо-восточной границе с Сирией.
Режим вступил в силу в 7.00 МСК.
Сообщалось, что цель данного шага - "проложить путь к финальной стадии переговоров" для освобождения девяти ливанских военных, попавших в плен ИГ в 2014 году.
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