Пять человек погибли в австрийских Альпах, еще один госпитализирован

Пятеро альпинистов погибли, еще один получил серьезные травмы в результате несчастного случая в Альпах на территории австрийской земли Зальцбург в коммуне Целль-ам-Зее, сообщили европейские СМИ.

Причины происшедшего еще предстоит установить. Представитель Красного креста Антон Войтофер сообщил, что речь, предположительно, идет о группе альпинистов, работавших в связке и сорвавшихся при восхождении. На месте происшествия работают пять спасательных вертолетов. Личности погибших пока не установлены. Пострадавший госпитализирован.