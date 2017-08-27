Пожар на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана локализован, заявляют в Баку

Пожар, начавшийся утром в воскресенье на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана, локализован, говорится в совместном заявлении Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры.

"В результате комплексных неотложных мер, предпринятых соответствующими структурами, пожар, начавшийся около 9:00 в воскресенье, был локализован около 17:00 по местному времени. Распространение огня на другие территории и возникновение новых взрывов предотвращено",- говорится в сообщении.

Согласно сообщению, специалисты ведут работы по обнаружению и обезвреживанию разбросанных по округе осколков и неразорвавшихся боеприпасов.

Пожар утром в воскресенье повлек взрыв на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана.

В результате взрыва легкие осколочные ранения получили шесть человек, работавших на месте происшествия. Также, в результате попадания снарядов произошел пожар в нескольких жилых домах в поселке Гилязи Хызинского района.

В связи с инцидентом жители поселка Сталчай, Гилязи, Мамедгасан и Шурабад эвакуированы в безопасное место и размещены во временных палатках, установленных МЧС.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).

Причины происшествия расследует комиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На месте происшествия создан оперативный штаб.

Ф.Исазаде