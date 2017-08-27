Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0067 RUR   0.0288 GBR   2.1789 TRY   0.4879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 36° Завтра 23° 32° 29 Авг 24° 33° 30 Авг 23° 31°

Происшествия 27.08.2017 18:35

Пожар на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана локализован, заявляют в Баку

Пожар, начавшийся утром в воскресенье на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана, локализован, говорится в совместном заявлении Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры.

"В результате комплексных неотложных мер, предпринятых соответствующими структурами, пожар, начавшийся около 9:00 в воскресенье, был локализован около 17:00 по местному времени. Распространение огня на другие территории и возникновение новых взрывов предотвращено",- говорится в сообщении.

Согласно сообщению, специалисты ведут работы по обнаружению и обезвреживанию разбросанных по округе осколков и неразорвавшихся боеприпасов.

Пожар утром в воскресенье повлек взрыв на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана.

В результате взрыва легкие осколочные ранения получили шесть человек, работавших на месте происшествия. Также, в результате попадания снарядов произошел пожар в нескольких жилых домах в поселке Гилязи Хызинского района.

В связи с инцидентом жители поселка Сталчай, Гилязи, Мамедгасан и Шурабад эвакуированы в безопасное место и размещены во временных палатках, установленных МЧС.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).

Причины происшествия расследует комиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На месте происшествия создан оперативный штаб.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ПОЖАР, ЛОКАЛИЗАЦИЯ


Похожие новости


Минобороны Азербайджана опровергает информацию о крупных потерях в апреле 2016 года МО довольно выступлением азербайджанских военнослужащих в Армейских международных играх Минобороны Азербайджана создало Центр технического обслуживания и ремонта средств связи вооруженных сил Министр обороны Азербайджана проверил уровень боеготовности вооруженных сил на линии фронта Армения не обладает достаточными ресурсами для нанесения серьезного удара по Азербайджану - Минобороны Главы Минобороны Грузии, Турции и Азербайджана договорились проводить более масштабные совместные военные учения

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]