Пожар на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана локализован, заявляют в Баку

Пожар, начавшийся утром в воскресенье на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана, локализован, говорится в совместном заявлении Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры.
"В результате комплексных неотложных мер, предпринятых соответствующими структурами, пожар, начавшийся около 9:00 в воскресенье, был локализован около 17:00 по местному времени. Распространение огня на другие территории и возникновение новых взрывов предотвращено",- говорится в сообщении.
Согласно сообщению, специалисты ведут работы по обнаружению и обезвреживанию разбросанных по округе осколков и неразорвавшихся боеприпасов.
Пожар утром в воскресенье повлек взрыв на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана.
В результате взрыва легкие осколочные ранения получили шесть человек, работавших на месте происшествия. Также, в результате попадания снарядов произошел пожар в нескольких жилых домах в поселке Гилязи Хызинского района.
В связи с инцидентом жители поселка Сталчай, Гилязи, Мамедгасан и Шурабад эвакуированы в безопасное место и размещены во временных палатках, установленных МЧС.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).
Причины происшествия расследует комиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
На месте происшествия создан оперативный штаб.
Ф.Исазаде
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