Большинство раненных при пожаре на складе боеприпасов в Азербайджане выписаны из больницы

Пятеро из шести раненных военнослужащих во время пожара на складе боеприпасов в Азербайджане выписаны из больницы, говорится в совместном заявлении Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры.

«Пятеро из шести военнослужащих, получивших легкие ранения, после оказания первой медицинской помощи, были выписаны из Сиязанского диагностического центра»,- говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что шестой раненный находится в больнице под наблюдением врачей.

«Его состояние стабильное, угрозы для жизни нет»,- отмечается в сообщении.

В заявлении также отмечается, что информации о других пострадавших или погибших не поступало.

Пожар утром в воскресенье повлек взрыв на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана.

В результате попадания снарядов произошел пожар в нескольких жилых домах в поселке Гилязи Хызинского района.

В связи с инцидентом жители поселка Сталчай, Гилязи, Мамедгасан и Шурабад эвакуированы в безопасное место и размещены во временных палатках, установленных МЧС.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).

Причины происшествия расследует комиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На месте происшествия создан оперативный штаб.

Ф.Исазаде