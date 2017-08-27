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Происшествия 27.08.2017 18:51

Большинство раненных при пожаре на складе боеприпасов в Азербайджане выписаны из больницы

Пятеро из шести раненных военнослужащих во время пожара на складе боеприпасов в Азербайджане выписаны из больницы, говорится в совместном заявлении Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры.

«Пятеро из шести военнослужащих, получивших легкие ранения, после оказания первой медицинской помощи, были выписаны из Сиязанского диагностического центра»,- говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что шестой раненный находится в больнице под наблюдением врачей.

«Его состояние стабильное, угрозы для жизни нет»,- отмечается в сообщении.

В заявлении также отмечается, что информации о других пострадавших или погибших не поступало.

Пожар утром в воскресенье повлек взрыв на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана.

В результате попадания снарядов произошел пожар в нескольких жилых домах в поселке Гилязи Хызинского района.

В связи с инцидентом жители поселка Сталчай, Гилязи, Мамедгасан и Шурабад эвакуированы в безопасное место и размещены во временных палатках, установленных МЧС.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).

Причины происшествия расследует комиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На месте происшествия создан оперативный штаб.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЖАР, РАНЕННЫЕ, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]