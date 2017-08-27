Эвакуированное из-за пожара на складе боеприпасов в Азербайджане население возвращено в свои дома

Жители населенных пунктов, эвакуированные из-за пожара на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана, возвращены в свои дома, говорится в совместном заявлении Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры.

«Жители населенных пунктов, эвакуированные из-за пожара на складе боеприпасов на территории воинской части Минобороны Азербайджана, уже возвращены на места постоянного проживания»,- говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что соответствующие структуры продолжают предпринимать меры по обеспечению безопасности и бытовых потребностей населения.

Как сообщалось ранее, жители поселка Сталчай, Гилязи, Мамедгасан и Шурабад были эвакуированы в безопасное место и размещены во временных палатках, установленных МЧС.

Пожар утром в воскресенье повлек взрыв на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана.

В результате попадания снарядов произошел пожар в нескольких жилых домах в поселке Гилязи Хызинского района.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).

Причины происшествия расследует комиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На месте происшествия создан оперативный штаб.

Ф.Исазаде