Иран больше не ведет переговоры о плавучих СПГ-заводах с Golar и Exmar

National Iranian Oil Co. (NIOC) больше не занимается поиском поставщиков, которые могли бы предоставить ей плавучие заводы по сжижению природного газа (FLNG), сообщили Interfax Natural Gas Daily два источника в компании.

Ранее NIOC вела переговоры с компаниями, которые могли бы ей предоставить подобные суда, но разочарование качеством поставляемого газа привело к завершению переговоров, заявил один из источников.

Подразделение NIOC, занимающееся экспортом газа, в прошлом году договаривалась о получении FLNG у Golar и Exmar. Иранская компания подписала соглашение с Exmar, заявлял представитель экспортного подразделения NIOC агентству Interfax Energy в ноябре.

Однако, по словам источников, переговоры с обеими компаниями ничем не закончились из-за "технических и коммерческих проблем".

"FLNG-проектам нужен бессернистый газ, а мы предпочитаем посылать туда высокосернистый", - сказал он, пояснив, что Иран не склонен запасать бессернистый газ, поскольку использует его для внутренних нужд.

Тем не менее, NIOC не намерена полностью отказываться от участия в сделках, связанных с СПГ и FLNG.

"Одной из стратегий NIOC по вхождению на СПГ-рынок является FLNG, также как и другие проекты в сфере сжиженного газа", - сообщил агентству представитель подразделения бизнеса и инвестиций иранской госкомпании.