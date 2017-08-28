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Регион 28.08.2017 09:28

Иран больше не ведет переговоры о плавучих СПГ-заводах с Golar и Exmar

National Iranian Oil Co. (NIOC) больше не занимается поиском поставщиков, которые могли бы предоставить ей плавучие заводы по сжижению природного газа (FLNG), сообщили Interfax Natural Gas Daily два источника в компании.

Ранее NIOC вела переговоры с компаниями, которые могли бы ей предоставить подобные суда, но разочарование качеством поставляемого газа привело к завершению переговоров, заявил один из источников.

Подразделение NIOC, занимающееся экспортом газа, в прошлом году договаривалась о получении FLNG у Golar и Exmar. Иранская компания подписала соглашение с Exmar, заявлял представитель экспортного подразделения NIOC агентству Interfax Energy в ноябре.

Однако, по словам источников, переговоры с обеими компаниями ничем не закончились из-за "технических и коммерческих проблем".

"FLNG-проектам нужен бессернистый газ, а мы предпочитаем посылать туда высокосернистый", - сказал он, пояснив, что Иран не склонен запасать бессернистый газ, поскольку использует его для внутренних нужд.

Тем не менее, NIOC не намерена полностью отказываться от участия в сделках, связанных с СПГ и FLNG.

"Одной из стратегий NIOC по вхождению на СПГ-рынок является FLNG, также как и другие проекты в сфере сжиженного газа", - сообщил агентству представитель подразделения бизнеса и инвестиций иранской госкомпании.

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Тэги: ИРАН, СПГ, СУДА, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]