Цены на нефть слабо меняются в ходе торгов, Brent торгуется у $52,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок движутся слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, при этом бензин в США вырос в цене до максимума за два года, поскольку из-за урагана Харви приостановили работу около 10% нефтеперерабатывающих заводов в США.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 мск в понедельник выросла на $0,15 (0,29%) - до $52,56 за баррель. К закрытию рынка в прошлую пятницу фьючерсы подорожали на $0,37 (0,71%) - до $52,41 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,17 (0,36%) - до $47,70 за баррель. Контракт подорожал на $0,44 (0,93%) - до $47,87 за баррель - по итогам предыдущей сессии.
Поздно вечером в пятницу на побережье Мексиканского залива в США обрушился ураган Харви, ставший самым мощным ураганом с 2004 года. В результате ливней и наводнений приостановили работу НПЗ совокупной мощностью 2,26 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 10% всех перерабатывающих мощностей в стране.
Также компании были вынуждены перекрыть нефтепроводы, из-за чего в Западном Техасе могли образоваться существенные запасы нефти, а на Восточном побережье может наблюдаться нехватка топлива.
Цены на бензин в США поднимались на 6,8%, до рекордных с июля 2015 года $1,7799 за галлон.
Кроме того, по мнению экспертов, ураган Харви привел к сокращению добычи нефти на сланцевом месторождении Eagle Ford в Техасе на 300-500 тыс. б/с.
Также в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о том, что число действующих нефтедобывающих скважин в США на прошлой неделе снизилось на 4 единицы и составило 759 штук.
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