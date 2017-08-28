АТОР: более 2,5 млн российских туристов посетили Турцию с января по июль текущего года

Более 2,5 млн соотечественников посетили Турцию с января по июль текущего года, Россия заняла первое место по числу туристов среди всех других стран, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции.

"Более 2,5 млн туристов из Россию посетили Турцию с января по июль. По данным министерства культуры и туризма страны, россияне уверенно лидируют среди других национальностей по количеству прибытий: их доля во въездном потоке по итогам января-июля составила 14,59%. Также в топ-5 въездных рынков Турции вошли Германия (1,9 млн человек, 11,13%), Грузия (1,3 млн человек, 7,73%), Иран (1,26 млн, 7,28%) и Болгария (0,973 млн туристов, 5,61%)", - говорится в сообщении.

Как уточняет АТОР, по состоянию на 1 августа российский турпоток в Турцию превысил объемы 2015 года на 18% (2,14 млн человек). А по сравнению с 2016 годом, когда была запрещена продажа пакетных туров в Турцию, турпоток вырос почти в 11 раз.

Общее число иностранных туристов, посетивших Турцию, за первые семь месяцев года составило 17,3 млн, что почти на 22% больше результата 2016 года.

В июле россияне также были самыми многочисленными иностранными туристами в Турции. За месяц на турецких курортах отдохнуло 835,5 тысяч соотечественников, что на 22% больше результата июля 2015 года и почти в 17,5 раз - июля 2016 года.

Чаще всего иностранные туристы в июле въезжали в Турцию через аэропорты Антальи, Стамбула, Эдирне, Муглы и Артвина.

С конца ноября 2015 года до 28 августа 2016 авиасообщение между Россией и Турцией было ограничено: авиакомпании двух стран выполняли только регулярные рейсы, тогда как чартерные были запрещены. Это одна из санкционных мер, принятых РФ после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции 24 ноября прошлого года. После открытия чартерного авиасообщения спрос на туры в Турцию быстро восстановился, сейчас представители туротрасли называют эту страну направлением номер один для россиян.