Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 августа сохранил на уровне 1,7009 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 28 августа ЦБА установил на уровне 2,0276 манат/1EUR (25 августа - 2,0067 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю установил на уровне 0,0290 манат/1RUB (25 августа – 0,0288 манат/1RUB).

Р.Бабаев