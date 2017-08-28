Генсек ОДКБ посещает Армению, проведет переговоры с руководством страны

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров 28-30 августа в Армении проведет встречи с главой республики, министрами иностранных дел и обороны, а также руководством парламента, сообщил в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"В ходе визита Юрия Хачатурова запланирована встреча с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном. Также ожидается, что генеральный секретарь ОДКБ проведет переговоры с министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном, министром обороны Вигеном Саргсяном и руководством парламента страны", - сообщил он.

По словам пресс-секретаря, "поездка проводится в рамках серии визитов в государства - члены ОДКБ с целью обсуждения вопросов подготовки к сессии Совета коллективной безопасности и Совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которые состоятся осенью 2017 года в городе Минске".