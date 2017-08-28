Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0276 RUR   0.029 GBR   2.1905 TRY   0.4939

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 31° Завтра 24° 33° 30 Авг 23° 32° 31 Авг 22° 33°

СНГ 28.08.2017 10:21

Генсек ОДКБ посещает Армению, проведет переговоры с руководством страны

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров 28-30 августа в Армении проведет встречи с главой республики, министрами иностранных дел и обороны, а также руководством парламента, сообщил в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"В ходе визита Юрия Хачатурова запланирована встреча с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном. Также ожидается, что генеральный секретарь ОДКБ проведет переговоры с министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном, министром обороны Вигеном Саргсяном и руководством парламента страны", - сообщил он.

По словам пресс-секретаря, "поездка проводится в рамках серии визитов в государства - члены ОДКБ с целью обсуждения вопросов подготовки к сессии Совета коллективной безопасности и Совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которые состоятся осенью 2017 года в городе Минске".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОДКБ, АРМЕНИЯ, ГЕНСЕК, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Секретарь Совета нацбезопасности Армении освобожден от должности в связи со вступлением в должность генсека ОДКБ Новым генсеком ОДКБ стал представитель Армении Хачатуров Глава Минобороны Армении считает игнорирование некоторыми членами ОДКБ интересов своих коллег "болезнью левизны" Заявления генсека ОДКБ по Нагорному Карабаху не отражают позицию официальной Москвы – спикер парламента Азербайджана Путин в пятницу посетит Армению, где пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ - Кремль Главы МИД ОДКБ заявили о необходимости исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы - заявление

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]