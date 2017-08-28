Киргизский лидер ждет визита узбекского коллеги на следующей неделе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев планирует посетить Киргизию в ближайшее время, заявил в понедельник киргизский президент Алмазбек Атамбаев.

"На следующей неделе в Киргизии планирует прилететь президент Узбекистана Ш.Мирзиеев. Недавно к нам прилетал премьер-министр Узбекистана (Абдулла Арипов - ИФ), это был первый визит премьер-министра Узбекистана за 26 лет", - сказал А.Атамбаев во время посещения Узгенского района Ошской области.

По словам президента Киргизии, работа по делимитации и демаркации границы с Узбекистаном не прекращается. "На данный момент вопрос государственной границы с Узбекистаном решен на 84%. Проводится очень большая работа, проблемы решаются", - отметил он.

"Все это означает, что лед тронулся, в отношениях с соседями наблюдается оттепель", - подчеркнул президент Киргизии.