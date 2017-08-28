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СНГ 28.08.2017 10:38

Киргизский лидер ждет визита узбекского коллеги на следующей неделе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев планирует посетить Киргизию в ближайшее время, заявил в понедельник киргизский президент Алмазбек Атамбаев.

"На следующей неделе в Киргизии планирует прилететь президент Узбекистана Ш.Мирзиеев. Недавно к нам прилетал премьер-министр Узбекистана (Абдулла Арипов - ИФ), это был первый визит премьер-министра Узбекистана за 26 лет", - сказал А.Атамбаев во время посещения Узгенского района Ошской области.

По словам президента Киргизии, работа по делимитации и демаркации границы с Узбекистаном не прекращается. "На данный момент вопрос государственной границы с Узбекистаном решен на 84%. Проводится очень большая работа, проблемы решаются", - отметил он.

"Все это означает, что лед тронулся, в отношениях с соседями наблюдается оттепель", - подчеркнул президент Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]