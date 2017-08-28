Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей - РСТ

Туроператор Ted Travel, приостановившей деятельность 24 августа, задолжал купившим у него туры в Турцию клиентам 27,6 млн рублей, финансового обеспечения компании в 50 млн должно хватить всем туристам, рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"По уточненным данным объединения туроператоров по выездному туризму "Турпомощь", туры у Ted Travel на момент приостановки купили почти 1400 человек на общую сумму 27,6 млн рублей. Еще 754 туриста успели выехать в Турцию", - рассказала она.

Ted Travel вечером в четверг заявил о приостановке деятельности. В этот момент в Турции находились 754 клиента компании, у которых оказались неоплаченными обратные билеты и проживание в отелях. Финансовая ответственность туроператора застрахована в страховых компаниях "Инвестстрах" и "Якорь" на 25 млн рублей в каждой, общий размер финансового обеспечения составляет 50 млн руб. В фонд персональной ответственности туроператора внесено немногим более 900 тыс. рублей.

"Пока неизвестно, какую сумму потребуют туристы, которые несли вынужденные траты, находясь на отдыхе - повторно оплачивали отели, покупали обратные билеты, заказывали трансфер в аэропорт. Но в любом случае, похоже, что фингарантий хватит на возмещение всем пострадавшим туристам", - рассказала И.Тюрина.

С субботы авиакомпания "Якутия", которая была партнером Ted Travel по турецкой программе, начала вывозить из Турции клиентов компании. В субботу в Москву вернулись первые 170 туристов, в воскресенье должен были вылететь еще 171, но их рейс, по данным Ростуризма, перенесен на утро понедельника. Всего с 26 по 29 августа должны вернуться 680 человек, еще 75 будут вылетать рейсами других туроператоров до 12 сентября. Их возвращение будет оплачено из фонда "Турпомощи".