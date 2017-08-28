Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0276 RUR   0.029 GBR   2.1905 TRY   0.4939

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 31° Завтра 24° 33° 30 Авг 23° 32° 31 Авг 22° 33°

Финансы 28.08.2017 10:37

Доллар снижается к евро и иене после резкого падения в пятницу

Курс доллара США демонстрирует умеренное снижение в паре с иеной и евро после обвала в пятницу, вызванного выступлениями глав центробанков мира на симпозиуме в американском Джексон-Хоуле.

Евро торгуется к 10:26 в понедельник в районе $1,1935 против $1,1924 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость доллара составляет 109,11 иены против 109,36 иены в пятницу. Курс единой европейской валюты находится к указанному времени около 130,23 иены по сравнению со 130,41 иены днем ранее.

Участники валютного рынка остались в замешательстве после выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ее коллеги из Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в пятницу.

Дж.Йеллен не стала упоминать про денежно-кредитную политику в своем выступлении в Джексон-Хоуле, сосредоточившись на вопросах регулирования банковской сферы. М.Драги также не стал говорить про ДКП: вместо этого глава ЕЦБ рассказал о рисках протекционизма в мировой экономике.

Теперь внимание инвесторов будет направлено на статданные по рынку труда США. Сильные показатели могут стать решающим аргументов в пользу начала сокращения объема активов на балансе Федрезерва уже в ближайшее время.

Данные по рынку труда за август будут обнародованы в пятницу. По прогнозам экспертов, безработица в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне 4,3%, а число рабочих мест выросло на 180 тыс. после повышения на 209 тыс. в июле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


Похожие новости


Доллар США дорожает в четверг в ожидании Джексон-Хоула Доллар дорожает к евро и иене, внимание инвесторов возвращается к статданным из США Доллар укрепляется к евро на результатах заседания ФРС, фунт дорожает на новостях от Банка Англии Трамп снова уронил доллар, аналитики не верят в скорое возобновление роста Евро дорожает к доллару во вторник, фунт падает Доллар дешевеет к евро, стабилен к иене

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]