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Происшествия 28.08.2017 11:06

В Азербайджане уничтожен террорист - СГБ

Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана уничтожили подозреваемого в террористической деятельности гражданина республики Яшара Джавадова, сообщает пресс-служба СГБ.

«Азербайджанские спецслужбы в рамках борьбы с терроризмом выявили факт участия гражданина Азербайджана Яшара Джавадова в вооруженных конфликтах за пределами страны в составе террористической экстремистской организации, а также подготовки им террористических актов в Азербайджане», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Во время предпринятой в воскресенье в городе Исмаиллы операции по задержанию Я.Джавадова, последний оказал вооруженное сопротивление сотрудникам СГБ, открывшим ответный огонь на поражение. В результате подозреваемый в террористической деятельности мужчина был уничтожен.

При обыске сотрудниками СГБ были обнаружены принадлежащие Я.Джавадову документы, в том числе и относящиеся к финансированию со стороны действующей за рубежом террористической организации.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, ТЕРРОРИСТ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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