В Азербайджане уничтожен террорист - СГБ

Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана уничтожили подозреваемого в террористической деятельности гражданина республики Яшара Джавадова, сообщает пресс-служба СГБ.

«Азербайджанские спецслужбы в рамках борьбы с терроризмом выявили факт участия гражданина Азербайджана Яшара Джавадова в вооруженных конфликтах за пределами страны в составе террористической экстремистской организации, а также подготовки им террористических актов в Азербайджане», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Во время предпринятой в воскресенье в городе Исмаиллы операции по задержанию Я.Джавадова, последний оказал вооруженное сопротивление сотрудникам СГБ, открывшим ответный огонь на поражение. В результате подозреваемый в террористической деятельности мужчина был уничтожен.

При обыске сотрудниками СГБ были обнаружены принадлежащие Я.Джавадову документы, в том числе и относящиеся к финансированию со стороны действующей за рубежом террористической организации.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Р.Бабаев