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Регион 28.08.2017 11:18

Скончался экс-глава МИД Ирана, которому США отказали в медицинской визе

Бывший глава иранского МИД, видный реформист Эбрахим Язди ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщают в понедельник иранские СМИ.

По их информации, Э.Язди скончался накануне вечером в больнице турецкого города Измир, где ему была сделана хирургическая операция. В последние годы он боролся с раком, у него была диагностирована злокачественная опухоль поджелудочной железы.

Изначально он планировал отправиться на лечение в США, однако американские власти отказали ему в визе.

Ожидается, что в течение ближайших нескольких дней его тело будет отправлено из Турции в Иран.

И.Язди принимал активное участие в событиях, которые привели к Исламской революции 1979 года и свержению шаха Мохамада Резы Пехлеви. Он занимал пост главы иранской дипломатии в первом постшахском правительстве, однако отошел от дел, когда представители исламского духовенства начали все активнее занимать государственные посты.

В предвыборной кампании 2009 года И.Язди выражал поддержку представителю реформистских кругов бывшему премьер-министру Ирана Мир-Хосейну Мусави.

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Тэги: ИРАН, ПОЛИТИК, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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