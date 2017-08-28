Атамбаев надеется, что новый премьер и правительство Киргизии завершат незаконченные им дела

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев надеется, что утвержденный в минувшую пятницу парламентом республики новый кабинет министров во главе с Сапаром Исаковым будет работать в течение ближайших трех лет.

"После того как я уйду с поста, мой друг (экс-премьер Сооронбай Жээнбеков - ИФ) может стать президентом. Премьер-министром Киргизии стал человек, которого я вырастил и воспитал, в правительство пришли молодые люди. Я надеюсь, что они продолжат мою работу и завершат незаконченные мною дела", - заявил А.Атамбаев в понедельник во время посещения Узгенского района Ошской области.

"Надеюсь, что до моего ухода удастся закрепить стратегию устойчивого развития до 2040 года. Думаю, что новое правительство будет работать как минимум три года", - отметил он.

Эксперты в Киргизии отмечают, что правительство в республике, которая 31 августа будет отмечать 26 лет независимости, меняются практически ежегодно, иногда два раза в год. С.Исаков стал 28-м премьером.

В минувшую пятницу депутаты в ходе внеочередной сессии большинством голосов поддержали назначение С.Исакова, занимавшего до этого пост руководителя аппарата президента Киргизии, премьером, утвердив также новый состав, структуру и программу правительства. Кандидатура С.Исакова была выдвинута пропрезидентской Социал-демократической партией (СДПК). Предыдущий глава правительства С.Жээнбеков, которого СДПК выдвинула кандидатом в президенты, ушел в отставку в связи с участием в выборах.

Выборы президента Киргизии запланированы на 15 октября. Шестилетний президентский срок А.Атамбаева истекает 1 декабря. Согласно Конституции страны, он не имеет права повторно баллотироваться на пост президента.