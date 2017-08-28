В связи с разрушительным ураганом "Харви" в штате Техас казахстанские дипломаты в США поддерживают тесные контакты с активистами диаспоры, проживающими в этом районе, сообщил руководитель пресс-службы казахстанского МИД Ануар Жайнаков.

"По сведениям официальных лиц, среди пострадавших граждан Казахстана к этому часу не зафиксировано. В данный момент в зоне действия чрезвычайной ситуации может находиться несколько сотен казахстанцев", - написал А.Жайнаков в понедельник на своей странице в Facebook.

По данным МИД, распространена информация с контактными данными консула Казахстана в Вашингтоне и номером телефона "горячей линии" для связи в случае необходимости.