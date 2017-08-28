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СНГ 28.08.2017 11:57

Несколько сотен казахстанцев могут находиться в США зоне урагана "Харви", считают в Астане

В связи с разрушительным ураганом "Харви" в штате Техас казахстанские дипломаты в США поддерживают тесные контакты с активистами диаспоры, проживающими в этом районе, сообщил руководитель пресс-службы казахстанского МИД Ануар Жайнаков.

"По сведениям официальных лиц, среди пострадавших граждан Казахстана к этому часу не зафиксировано. В данный момент в зоне действия чрезвычайной ситуации может находиться несколько сотен казахстанцев", - написал А.Жайнаков в понедельник на своей странице в Facebook.

По данным МИД, распространена информация с контактными данными консула Казахстана в Вашингтоне и номером телефона "горячей линии" для связи в случае необходимости.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ГРАЖДАНЕ, США, УРАГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]