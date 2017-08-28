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Дальнее зарубежье 28.08.2017 12:10

Военные в Бельгии будут патрулировать города, как минимум, до 2020 года

Генштаб бельгийской армии готовится к тому, что военные продолжат патрулирование городов Бельгии еще несколько лет, сообщил в понедельник фламандской газете De Standaard командующий сухопутными войсками генерал-майор Марк Тис.

Оборонное планирование предусматривает продление операции по участию военных в противодействии террористической угрозе на территории Бельгии до 2020 года. К этому адаптируется программа подготовки военнослужащих.

"Мы должны быть подготовлены и натренированы для выполнения всех наших миссий. Но моральное состояние в войсках остается нашей самой главной заботой. В среднем военные проводят на улицах (в патрулях - ИФ) по шесть месяцев", - приводит издание слова М.Тиса.

Программа боевой подготовки военных была пересмотрена. В частности, некоторые дисциплины, не требующиеся при патрулировании улиц, пока отложены. По мнению генерала, патрульные военные должны больше перемещаться по городу и меньше проводить времени на постоянных постах у зданий стратегического значения.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТЕРРОРИЗМ, УГРОЗА, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]