Все раненные во время пожара на складе боеприпасов в Азербайджане выписаны из больницы – Минздрав

Последний из шести военнослужащих, раненных в ходе пожара на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана, выписан из больницы, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минздраве.
«Военнослужащий, получивший легкие ранения, выписан из Сиязанского диагностического центра»,- говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, шесть военнослужащих получили легкие осколочные ранения в результате пожара утром в воскресенье, повлекшего серию взрывов на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана.
В тот же день пятеро из шести раненных были выписаны из больницы.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).
Причины происшествия расследует комиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Ф.Исазаде
Встреча духовных лидеров Азербайджана, Армении и России по Карабаху может состояться 8 сентября в Москве
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 122 раза - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Азербайджан в I-ом полугодии увеличил экспорт электроэнергии в 3,5 раза, импорт сократил на 5%
ЦБ Азербайджана на очередном депозитном аукционе привлек 100 млн манатов, предложение составило около 611 млн манатов
Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт газа в Турцию на 3%
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Микроавтобус врезался в скалу в Дагестане, пострадали 13 человек
Двое полицейских стали жертвами перестрелки в Каспийске, убиты двое нападавших
Президент Кореи потребовал от военных быть готовыми к "наступательной стратегии" против КНДР в случае неприемлемых действий Пхеньяна
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В 2017 году Nar значительно увеличил охват сети в регионах
Nar Home TV предлагает выгодные кампании
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»