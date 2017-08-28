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Происшествия 28.08.2017 11:26

Все раненные во время пожара на складе боеприпасов в Азербайджане выписаны из больницы – Минздрав

Последний из шести военнослужащих, раненных в ходе пожара на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана, выписан из больницы, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минздраве.

«Военнослужащий, получивший легкие ранения, выписан из Сиязанского диагностического центра»,- говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, шесть военнослужащих получили легкие осколочные ранения в результате пожара утром в воскресенье, повлекшего серию взрывов на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана.

В тот же день пятеро из шести раненных были выписаны из больницы.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).

Причины происшествия расследует комиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЖАР, РАНЕННЫЕ, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]