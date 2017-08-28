Встреча духовных лидеров Азербайджана, Армении и России по Карабаху может состояться 8 сентября в Москве

Духовные лидеры Азербайджана,Армении и России планируют провести очередную встречу по вопросу урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха 8 сентября, сообщил руководитель пресс-службы Армянской апостольской церкви Тер Ваграм Меликян.

"По предварительным данным, встреча пройдет в Москве 8 сентября", - сказал он в понедельник "Интерфаксу".

Между сторонами уже состоялось пять встреч по "оказанию содействия мирному решению карабахского конфликта", сообщали ранее в пресс-службе Армянской апостольской церкви.