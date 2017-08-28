Россия подпишет со странами Содружества соглашение о борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий

Президент РФ В.Путин отдал распоряжение о подписании Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обеспечения информационной безопасности.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий", - говорится в тексте распоряжения.

Документ разрешает МВД России в ходе переговоров о подписании указанного Соглашения вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера.

"Считать целесообразным осуществить подписание Соглашения, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", - отмечается в тексте распоряжения.