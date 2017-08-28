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СНГ 28.08.2017 12:31

Россия подпишет со странами Содружества соглашение о борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий

Президент РФ В.Путин отдал распоряжение о подписании Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обеспечения информационной безопасности.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий", - говорится в тексте распоряжения.

Документ разрешает МВД России в ходе переговоров о подписании указанного Соглашения вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера.

"Считать целесообразным осуществить подписание Соглашения, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", - отмечается в тексте распоряжения.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, ИНФОРМБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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