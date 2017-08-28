Сирийская армия переходит в наступление на стратегически важный город Дейр-эз-Зор, окруженный боевиками ИГ - СМИ

Армия Сирии и силы ополчения меняют направление наступления в центральной Сирии на город Дейр-эз-Зор, имеющий стратегическое положение в регионе, сообщает сайт межарабского издания "Аль-Масдар".

Оно отмечает, что после ликвидации анклава группировки "Исламское государство" в восточной части провинции Хомс сирийские правительственные силы смогли высвободить тысячи военнослужащих для снятия осады Дейр-эз-Зора.

В частности, по данным издания, сирийское командование теперь может задействовать под Дейр-эз-Зором подразделения Республиканской гвардии и ряд соединений ополченцев, включая те, которые были сформированы в провинции Хомс.

"Аль-Масдар" напоминает, что удерживаемый правительственными силами Дейр-эз-Зор примерно три года находится в осаде ИГ. В северной части города оказались блокированы примерно 120 тыс. гражданских лиц.