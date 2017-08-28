Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи с министром обороны Со Ён Му и другими высокопоставленными представителями вооруженных сил заявил, что Сеул должен быть готовым к контрмерам стратегического характера против КНДР в случае недопустимого поведения с ее стороны, сообщает в понедельник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

"Я хочу, чтобы вы активно продвигали реформу военной структуры для того, чтобы она отвечала требованиям современных военных конфликтов; так чтобы мы могли быстро перейти к наступательной стратегии, если Северная Корея предпримет провокацию, которая станет пересечением последней черты, или если (КНДР - ИФ) атакует наш столичный регион", - сказал президент.

"Также я хотел бы, чтобы вы и впредь укрепляли мобильность наших вооруженных сил и потенциал в сфере противоздушной обороны", - добавил он.

Кроме этого, Мун Чжэ Ин подчеркнул важность проведения реформы вооруженных сил Южной Кореи, отдельно указав на необходимость понять, почему предыдущие реформы в военной области не достигали поставленных результатов, и почему южнокорейские военные до сих пор не получили в свое распоряжение полный спектр необходимых возможностей.