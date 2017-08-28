Двое полицейских стали жертвами перестрелки в Каспийске, убиты двое нападавших

По уточненным данным, в ходе перестрелки в дагестанском городе Каспийске в понедельник погибли двое полицейских, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"По уточненным данным, при перестрелке с неизвестными в городе Каспийске погибли двое полицейских. Также, по предварительным данным, двое преступников уничтожены и еще один ранен", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил о вооруженном нападении на полицейских в Каспийске, в результате которого был убит один сотрудник правоохранительных органов. Ответной стрельбой были уничтожены два преступника, их личности устанавливаются".