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СНГ 28.08.2017 13:14

Двое полицейских стали жертвами перестрелки в Каспийске, убиты двое нападавших

По уточненным данным, в ходе перестрелки в дагестанском городе Каспийске в понедельник погибли двое полицейских, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"По уточненным данным, при перестрелке с неизвестными в городе Каспийске погибли двое полицейских. Также, по предварительным данным, двое преступников уничтожены и еще один ранен", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил о вооруженном нападении на полицейских в Каспийске, в результате которого был убит один сотрудник правоохранительных органов. Ответной стрельбой были уничтожены два преступника, их личности устанавливаются".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]