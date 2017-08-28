Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 10 пострадали - МВД

Восемь человек погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана 12 дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

Еще десять человек пострадали в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 154 преступления, 31 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 62 человека.

Зафиксировано 14 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и два – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев