Микроавтобус врезался в скалу в Дагестане, пострадали 13 человек

Пассажирский микроавтобус в понедельник попал в дорожную аварию в Дагестане, есть пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканского МВД.

"Инцидент произошел сегодня утром близ села Хебда Шамильсокого района. Пассажирский микроавтобус врезался в скалу на трассе Тлярата-Махачкала. По предварительным данным, 13 человек пострадали, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что авария произошла по вине водителя: он не справился с управлением.