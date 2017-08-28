Каир поддерживает проведение в Женеве переговоров по Сирии

Министр иностранных дел Египта Самеха Шукри высказался в поддержку женевского переговорного процесса под эгидой ООН между участниками конфликта в Сирии.
"Египет ведет диалог по всем каналам для поощрения всех сторон, включая правительство Сирии, провести переговоры под эгидой представителей ООН и придерживаться женевского процесса", сказал министр иностранных дел Египта Самеха Шукри журналистам в понедельник в Минске.
По его словам, египетская сторона вела переговоры со сторонами конфликта о консолидации усилий по прекращению военных действий.
Глава МИД напомнил, что участие Египта связано с поддержкой сирийской национальной оппозиции. Египет также продолжает поддерживать политический процесс и рассчитывает, что все стороны примут все меры для достижения консенсуса, отметил дипломат.
"Мы рассчитываем, что Сирия должна быть сохранена, важна ее территориальная целостность, должны быть сохранены ее институты, чтобы обеспечить восстановление Сирии", - добавил министр.
В целом, С.Шукри констатировал, что регион Ближнего Востока стал свидетелем сложных конфликтов. "Египет продвигает идею, что невозможно военное решение конфликтов в регионе. Только через диалог, переговоры и политический процесс можем восстановить стабильность в регионе", - сказал дипломат.
Он также призвал мировое сообщество к консолидации усилий по борьбе с терроризмом в регионе.
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