SOCAR ввела в строй новую скважину на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую скважину на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте компании.
Скважина №2665 пробурена с морского основания №602А.
Суточный дебит скважины составляет 8 тонн нефти.
Бурение скважины велось по заказу НГДУ "Нефтяные Камни"
Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.
Н.Аббасова
Назначен новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Карабаху - Госдеп
Помощник президента Азербайджана по экономическим реформам награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени
Встреча духовных лидеров Азербайджана, Армении и России по Карабаху может состояться 8 сентября в Москве
В Баку раскрыто умышленное убийство
Иномарка перевернулась в Азербайджане, погибли два человека
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 10 пострадали - МВД
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Предполагаемый пособник уничтоженной в Ингушетии бандгруппы арестован на два месяца - источник
Fitch ухудшило рейтинг Катара до "AA-" из-за дипломатического кризиса и блокады
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
20 сентября состоятся выборы Членов Правления Caspian European Club
В 2017 году Nar значительно увеличил охват сети в регионах
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»