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Регион 28.08.2017 15:30

В Еврокомиссии подтверждают сотрудничество ЕС и Турции по миграции в соответствии с совместной декларацией

Еврокомиссия внимательно отслеживает потоки мигрантов из Турции в Грецию, и уже отмечала их снижение по сравнению с прошлым годом, заявила официальный представитель ЕК Тове Эрнст.

"Действительно, в последние недели опять наблюдалось достаточно сильное увеличение. Но стоит ли уже делать выводы о причинах этого увеличения? Вы знаете, что миграционные потоки колеблются изо дня в день. Это зависит от нескольких факторов. Это могут быть климатические условия, время года", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в понедельник.

Она напомнила, что в этот же период в прошлом году также было отмечено повышение числа мигрантов с турецкого направления, и Еврокомиссия продолжает следить за этим.

"Как бы то ни было, в нашем сотрудничестве с Турцией нет признаков изменений в политике, осуществляемой на местах. Я полагаю, что в настоящий момент на самом деле нет изменений, что касается декларации ЕС-Турция (по урегулированию миграционных потоков - ИФ)", - отметила Т.Эрнст.

На минувшей неделе она заявляла, что в Брюсселе не видят свидетельств уклонения Турции от соглашения с ЕС по миграции.

На дополнительный вопрос о положении дел на центрально-средиземноморском пути мигрантов Т.Эрнст ответила, что ЕС действует на этом направлении в соответствии с планом, предложенным Еврокомиссией в июле, который подразумевает сотрудничество государств-членов, в первую очередь, Италии с государствами-партнерами Евросоюза.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, МИГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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