В Еврокомиссии подтверждают сотрудничество ЕС и Турции по миграции в соответствии с совместной декларацией

Еврокомиссия внимательно отслеживает потоки мигрантов из Турции в Грецию, и уже отмечала их снижение по сравнению с прошлым годом, заявила официальный представитель ЕК Тове Эрнст.

"Действительно, в последние недели опять наблюдалось достаточно сильное увеличение. Но стоит ли уже делать выводы о причинах этого увеличения? Вы знаете, что миграционные потоки колеблются изо дня в день. Это зависит от нескольких факторов. Это могут быть климатические условия, время года", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в понедельник.

Она напомнила, что в этот же период в прошлом году также было отмечено повышение числа мигрантов с турецкого направления, и Еврокомиссия продолжает следить за этим.

"Как бы то ни было, в нашем сотрудничестве с Турцией нет признаков изменений в политике, осуществляемой на местах. Я полагаю, что в настоящий момент на самом деле нет изменений, что касается декларации ЕС-Турция (по урегулированию миграционных потоков - ИФ)", - отметила Т.Эрнст.

На минувшей неделе она заявляла, что в Брюсселе не видят свидетельств уклонения Турции от соглашения с ЕС по миграции.

На дополнительный вопрос о положении дел на центрально-средиземноморском пути мигрантов Т.Эрнст ответила, что ЕС действует на этом направлении в соответствии с планом, предложенным Еврокомиссией в июле, который подразумевает сотрудничество государств-членов, в первую очередь, Италии с государствами-партнерами Евросоюза.