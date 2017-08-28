В Еврокомиссии подтверждают сотрудничество ЕС и Турции по миграции в соответствии с совместной декларацией

Еврокомиссия внимательно отслеживает потоки мигрантов из Турции в Грецию, и уже отмечала их снижение по сравнению с прошлым годом, заявила официальный представитель ЕК Тове Эрнст.
"Действительно, в последние недели опять наблюдалось достаточно сильное увеличение. Но стоит ли уже делать выводы о причинах этого увеличения? Вы знаете, что миграционные потоки колеблются изо дня в день. Это зависит от нескольких факторов. Это могут быть климатические условия, время года", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в понедельник.
Она напомнила, что в этот же период в прошлом году также было отмечено повышение числа мигрантов с турецкого направления, и Еврокомиссия продолжает следить за этим.
"Как бы то ни было, в нашем сотрудничестве с Турцией нет признаков изменений в политике, осуществляемой на местах. Я полагаю, что в настоящий момент на самом деле нет изменений, что касается декларации ЕС-Турция (по урегулированию миграционных потоков - ИФ)", - отметила Т.Эрнст.
На минувшей неделе она заявляла, что в Брюсселе не видят свидетельств уклонения Турции от соглашения с ЕС по миграции.
На дополнительный вопрос о положении дел на центрально-средиземноморском пути мигрантов Т.Эрнст ответила, что ЕС действует на этом направлении в соответствии с планом, предложенным Еврокомиссией в июле, который подразумевает сотрудничество государств-членов, в первую очередь, Италии с государствами-партнерами Евросоюза.
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