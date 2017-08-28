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СНГ 28.08.2017 16:01

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане магнитудой 5,3

На территории Афганистана в понедельник в 16:17 по времени Астаны (13:17 мск) произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 11,2 располагался в 864 км к юго-западу от Алматы.

Координаты эпицентра - 36.74 градуса северной широты, 71.27 градусов восточной долготы. Глубина 100 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АФГАНИСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]