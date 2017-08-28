Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане магнитудой 5,3

На территории Афганистана в понедельник в 16:17 по времени Астаны (13:17 мск) произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 11,2 располагался в 864 км к юго-западу от Алматы.

Координаты эпицентра - 36.74 градуса северной широты, 71.27 градусов восточной долготы. Глубина 100 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.