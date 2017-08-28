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Дальнее зарубежье 28.08.2017 16:51

КНДР готовится к очередному ядерному испытанию, полагают в Сеуле

Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи пришло к выводам, что КНДР ведет подготовку к шестому ядерному испытанию, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.

По данным телеканала, об этом представители разведки сообщили южнокорейским парламентариям в ходе встречи за закрытыми дверями.

Си-Эн-Эн приводят слова одного из парламентариев, согласно которым NIS установил факт того, что КНДР "завершила подготовку для ядерного испытания в туннеле № 2 и туннеле № 3 на ядерном полигоне в Пхунгери".

Также в NIS зафиксировали активность в туннеле № 4, что, вероятно, означает подготовку к строительным работам.

Потенциальное новое ядерное испытание КНДР может стать шестым за ее историю.

Ранее ядерные испытания КНДР осуществила в январе и сентябре 2016 года, а также в 2006, 2009 и 2013 годах.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, АТОМ, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]