КНДР готовится к очередному ядерному испытанию, полагают в Сеуле

Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи пришло к выводам, что КНДР ведет подготовку к шестому ядерному испытанию, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.
По данным телеканала, об этом представители разведки сообщили южнокорейским парламентариям в ходе встречи за закрытыми дверями.
Си-Эн-Эн приводят слова одного из парламентариев, согласно которым NIS установил факт того, что КНДР "завершила подготовку для ядерного испытания в туннеле № 2 и туннеле № 3 на ядерном полигоне в Пхунгери".
Также в NIS зафиксировали активность в туннеле № 4, что, вероятно, означает подготовку к строительным работам.
Потенциальное новое ядерное испытание КНДР может стать шестым за ее историю.
Ранее ядерные испытания КНДР осуществила в январе и сентябре 2016 года, а также в 2006, 2009 и 2013 годах.
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