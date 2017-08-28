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Дальнее зарубежье 28.08.2017 16:22

Около двух миллионов паломников примет Саудовская Аравия в 2017 году

Саудовская Аравия готовится принять в этом году около 2 млн зарубежных паломников, сообщает Центр международных связей (CIC) министерства культуры и информации королевства в понедельник.

На текущий момент Саудовская Аравия приняла 1,5 млн паломников, прибывших сюда в преддверии ежегодного мусульманского паломничества - хаджа, которое начнется 30 августа и продлится до 4 сентября.

Многие из религиозных туристов планируют посетить второй по значимости священный город мусульман - Медину, отмечается в сообщении.

В Мине, которая располагается между горой Арафат и большой мечетью Мекки, установлены десятки тысяч кондиционируемых палаток. В них располагается значительная часть паломников, желающих участвовать в предстоящем хадже. Каждому гостю выдается бейдж определенного цвета с номером, который помогает ему найти обратную дорогу к своей палатке в случае затруднений. Во избежание пожаров палатки построены из стеклопластика с тефлоновым покрытием и оснащены автоматическими системами пожаротушения и огнетушителями.

Безопасность паломников обеспечат более 17 тыс. сотрудников служб гражданской обороны. В Мекке, Медине и других священных городах размещено более 2 тыс. сотрудников Саудовского красного полумесяца для оказания медицинской помощи.

По данным CIC, в прошлом году общее число мусульман, совершивших хадж, составило 1,86 млн, включая паломников, проживающих в Саудовской Аравии.

Ежегодное паломничество в Мекку является одним из пяти столпов ислама. Каждый мусульманин обязан хотя бы раз в жизни совершить его, если у него есть для этого физические и финансовые возможности.

Ответственность за организацию паломничества лежит на правительстве Саудовской Аравии под непосредственным руководством короля Салмана ибн Абдул-Азиза (Salman bin Abdulaziz) и наследного принца Мохаммада ибн Салмана (Mohammad bin Salman).

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Тэги: САУДОВСКАЯ, АРАВИЯ, ХАДЖ, ПАЛОМНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]