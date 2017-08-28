ООН отправила в Идлиб гуманитарную помощь

ООН направила 16 фур с гуманитарной помощью в Сирию, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.
По его информации, фуры с предметами первой необходимости прибыли в район Рейханлы турецкой провинции Хатай, откуда выехали в сирийскую провинцию Идлиб.
Гуманитарная помощь будет распределена между жителями палаточных лагерей беженцев в Идлибе, отмечает агентство.
Назначен новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Карабаху - Госдеп
Помощник президента Азербайджана по экономическим реформам награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени
Встреча духовных лидеров Азербайджана, Армении и России по Карабаху может состояться 8 сентября в Москве
Минтруда Азербайджана прогнозирует на 2018г поступление в Фонд страхования от безработицы около 90 млн манатов
AtaBank и UnionPay подписали соглашение о партнерстве
В Баку раскрыто умышленное убийство
Иномарка перевернулась в Азербайджане, погибли два человека
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 10 пострадали - МВД
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
20 сентября состоятся выборы Членов Правления Caspian European Club
В 2017 году Nar значительно увеличил охват сети в регионах
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»