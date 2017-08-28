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Дальнее зарубежье 28.08.2017 16:36

ООН отправила в Идлиб гуманитарную помощь

ООН направила 16 фур с гуманитарной помощью в Сирию, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

По его информации, фуры с предметами первой необходимости прибыли в район Рейханлы турецкой провинции Хатай, откуда выехали в сирийскую провинцию Идлиб.

Гуманитарная помощь будет распределена между жителями палаточных лагерей беженцев в Идлибе, отмечает агентство.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]