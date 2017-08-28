ООН отправила в Идлиб гуманитарную помощь

ООН направила 16 фур с гуманитарной помощью в Сирию, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

По его информации, фуры с предметами первой необходимости прибыли в район Рейханлы турецкой провинции Хатай, откуда выехали в сирийскую провинцию Идлиб.

Гуманитарная помощь будет распределена между жителями палаточных лагерей беженцев в Идлибе, отмечает агентство.