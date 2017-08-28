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СНГ 28.08.2017 15:37

Младшая дочь Каримова объявила об уходе с поста постпреда Узбекистана при ЮНЕСКО

Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева заявила о намерении покинуть пост постоянного представителя республики при ЮНЕСКО.

"По завершении нескольких текущих проектов ЮНЕСКО, в ближайшем будущем я планирую отказаться от своей роли в качестве посла, чтобы сосредоточиться на моей семье, личных целях, программах, реализуемых Фондом Ислама Каримова, других творческих, культурных и благотворительных проектах нашей команды", - сказала она в понедельник на Международной конференции "Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации" в Самарканде.

"Я очень благодарена за эти 10 лет, в течение которых я работала вместе с лучшими умами со всего мира, и снова убедилась, что красота мира кроется в многообразии людей, и что сила человечества, и его будущее заключается в его стремлении к большему единству и солидарности", - говорится в речи Л.Каримовой-Тилляевой, размещенной на ее странице в "Фейсбуке".

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЮНЕСКО, ПОСОЛ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]