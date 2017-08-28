Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0276 RUR   0.029 GBR   2.1905 TRY   0.4939

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 24° 33° 30 Авг 23° 32° 31 Авг 23° 34°

28.08.2017 15:40

20 сентября состоятся выборы Членов Правления Caspian European Club

Выборы членов правления Caspian European Club и Caspian American Club состоятся 20 сентября 2017 года. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

По его словам, сейчас проходит активная фаза голосования. Он отметил, что выборам предшествует предварительное голосование, которое проводится с 17 мая 2017 года до 20 сентября 2017 года. Любой зарегистрированный пользователь может проголосовать на сайте http://caspianenergy.org/vote/index.php/en/vote-ru за того кандидата, который на их взгляд будет достойно представлять интересы бизнеса, доводить до представителей госструктур проблемы и предложения предпринимателей, а также способствовать еще большему развитию диалога бизнес-власть. Кандидатам необходимо набрать более 1000 голосов, чтобы принять участие в основных выборах.

Тельман Алиев отметил, что20 сентября в рамках организуемого нами Caspian Energy Transport & ICT Forum, члены Caspian European Club смогут выбрать членов правления среди кандидатов, прошедших предварительное голосование. «Результаты выборов будут оглашены в тот же день на традиционном CEO Lunch», - сказал он.

По его словам, выборы проводятся ежегодно с целью избрания нового состава членов правления. Кандидаты избираются из числа руководителей компаний, президентов отраслевых клубов и глав комитетов Caspian European Club и Caspian American Club.

Тельман Алиев призвал всех предпринимателей активно участвовать в предварительном голосовании.

Он добавил, что в составе Клуба может быть всего 12 членов правления Caspian European Club и Caspian American Club. Предыдущие выборы членов правления проходили с 13 июня по 13 сентября. 5 октября 2016 года состоялось первое заседание нового состава правления.

Тельман Алиев отметил, чтона сайте www.caspianenergy.tv размещены видео-обращения кандидатов в члены правления Caspian European Club и Caspian American Club.

«Нами были предотвращены несколько попыток несанкционированного вмешательства в процесс предварительного интернет голосования. Любые попытки изменения результатов голосования будут пресекаться группой IT специалистов, привлеченных из различных ИКТ компаний для соблюдения объективного голосования», - заключил Тельман Алиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]