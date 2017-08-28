Встреча президента Сербии и главы Косово пройдет в Брюсселе при посредничестве Могерини 31 августа

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини проведет 31 августа в Брюсселе встречу президента Сербии Александра Вучича с главой Косово Хашимом Тачи, сообщила в понедельник Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Они обменяются мнениями о продолжении диалога по нормализации отношений между Косово и Сербией после их согласия в июле начать подготовку нового этапа диалога. Эта работа в настоящее время продолжается", - говорится в коммюнике ЕВС.

Ф.Могерини, А.Вучич и Х.Тачи также проведут "обзор положения дел с осуществлением соглашений, достигнутых в ходе диалога", отмечается в документе.