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Дальнее зарубежье 28.08.2017 17:31

Встреча президента Сербии и главы Косово пройдет в Брюсселе при посредничестве Могерини 31 августа

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини проведет 31 августа в Брюсселе встречу президента Сербии Александра Вучича с главой Косово Хашимом Тачи, сообщила в понедельник Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Они обменяются мнениями о продолжении диалога по нормализации отношений между Косово и Сербией после их согласия в июле начать подготовку нового этапа диалога. Эта работа в настоящее время продолжается", - говорится в коммюнике ЕВС.

Ф.Могерини, А.Вучич и Х.Тачи также проведут "обзор положения дел с осуществлением соглашений, достигнутых в ходе диалога", отмечается в документе.

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Тэги: ЕС, СЕРБИЯ, КОСОВО, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]