Азеришыг отбирает подрядчиков на строительство и реконструкцию подстанций в регионах Азербайджана

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчиков на реконструкцию подстанций в четырех регионах Азербайджана, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего 4 лота. Речь идет о реконструкции подстанций «Исмайыллы», «Гебеле», «Агдаш» соответственно в Исмайыллинском, Габалинском и Агдашском районах, подстанции «Самедабад» в Биласуварском и подстанции «Гарабах» в Агджабединском районах республики.

Стоимость участия в каждом лоте - 400 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 11 октября 2017 года. Тендерная процедура состоится 12 октября.

Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова