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СНГ 28.08.2017 17:43

Казахстан и США запускают Стратегический диалог по энергетике

Замглавы Минэнерго США Дэн Бруйетт пригласил министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева в Вашингтон для запуска Стратегического диалога по энергетике между США и Казахстаном.

"Я рад, что во время сегодняшней встречи с министром Бозумбаевым мы договорились об укреплении нашего сотрудничества и о запуске регулярного Стратегического диалога по энергетике в знак признания важности источников энергии в двусторонних отношениях", - сказал Д.Бруйетт журналистам в Астане в понедельник.

По его словам, обе страны поддерживают всеобщий доступ к доступным и надёжным источникам энергии и признают важность открытых конкурентных рынков для повышения энергетической безопасности.

"Я приглашаю министра Бозумбаева в Вашингтон для официального запуска Стратегического диалога по энергетике между США и Казахстаном, где мы разработаем план работы по расширению сотрудничества в 2018 году и последующие годы", - добавил Д.Бруйетт.

Он отметил также, что США и Казахстан будут работать вместе над продвижением гражданской ядерной энергии, "которая безопаснее и больше защищена от распространения, признавая ее важность как источника электроэнергии с нулевыми выбросами и базисной электрической нагрузкой".

"Что касается изменения климата, наши страны придерживаются сбалансированного подхода, который поддерживает инновации, снижение выбросов парниковых газов, экономический рост и усиление энергетической безопасности. Для достижения этих целей мы сосредоточим внимание на сотрудничестве по мирному атому, снижении уровня СО2, утилизации и хранении продуктов сгорания, устойчивости трубопроводных сетей, открытии и расширении рынков энергии, и ядерном нераспространение и безопасности", - отметил замглавы Минэнерго США.

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Тэги: КАЗАХСТАН, США, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]