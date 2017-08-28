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СНГ 28.08.2017 18:04

Таджикский лидер утвердил поправки в законы, направленные на борьбу с "излишествами" при проведении торжеств и обрядов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник подписал законы о внесении изменений в закон "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в республике", "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", "О среднем профессиональном образовании", "О начальном профессиональном образовании", "Об образовании", в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, сообщила пресс-служба главы государства.

Руководитель пресс-службы верхней палаты парламента Таджикистана Шавкат Саидов сообщил "Интерфаксу", что принятые поправки вступят в силу их опубликования в официальных СМИ.

Ранее в понедельник поправки, предложенные президентом, были одобрены Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхней палатой парламента) Таджикистана.

Поправки в закон "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в республике" обязывает проводить все поминальные обряды, в том числе обряды "третьего дня", "сорокового дня" и "годовщины" без убоя скота и без предложения еды.

Вводится новый порядок проведения обряда обрезания, который впредь будет проводиться в кругу семьи и без приглашения музыкантов и певцов.

"В проекте представлен ряд новых норм, направленных на защиту интересов населения. В их число входят украшение духовного скромного дастархана в дни праздников Рамазан и Курбан, недопущение расточительства и излишества", - говорится в комментарии к проекту закона.

Поправки также устанавливают ограничения по времени проведения свадеб и обрядов и регламентируют их.

Согласно внесенным изменениям, члены правительства, председатели областей, городов и районов, государственные служащие, судьи, работники органов прокуратуры и силовых ведомств за нарушение ими и их детьми требований данного закона будут освобождаться от должности.

Предусмотрено также повышение штрафов за грубое или повторное нарушение порядка проведения торжеств и обрядов.

Поправки, внесенные в законы сферы образования, запрещают школьникам и студентам Таджикистана под угрозой отчисления приезжать в образовательные учреждения, управляя механическими транспортными средствами.

Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривают ужесточение ответственности и наказания в отношении лиц, которые управляют автотранспортом в нетрезвом состоянии или же нарушают правила дорожного движения в нетрезвом состоянии и становятся причиной гибели людей.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНЫ


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