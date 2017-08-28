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СНГ 28.08.2017 18:31

Порошенко распорядился сделать Авдеевку независимой от газоснабжения со стороны Донецка

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что город Авдеевка (Донецкая область) более не зависит от поставок электроэнергии с неподконтрольной Киеву территории Донбасса, и такое же задание поставлено в вопросе газоснабжения города.

"По моему поручению были сделаны инвестиционные проекты, и на сегодняшний день Авдеевка не зависит от энергоснабжения с оккупированной территории", - сказал он в Покровске Донецкой области.

При этом П.Порошенко добавил, что сейчас стоит задача сделать Авдеевку независимой от газоснабжения с неподконтрольной территории.

"Я держу этот вопрос на контроле и в ближайшее время, я надеюсь, и эта задача будет выполнена", - сказал президент.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, АВДЕЕВКА, ПОРОШЕНКО, ПОРУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]