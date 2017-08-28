Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 8,5 млн манатов на завершение строительства автодорог Тахтанякяран-Мики и Тахтанякяран-Торади в Астаринском районе.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Автодороги Тахтанякяран-Мики и Тахтанякяран-Торади соединяют 38 населенных пунктов, в которых проживают 12 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.
Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.
Р.Бабаев
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