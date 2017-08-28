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Регион 28.08.2017 18:43

Российский турист скончался в турецкой Анталье

Турист из России скончался во время отдыха в турецком городе Кемер, сообщает в понедельник газета Hurriyet.

По данным издания, 45-летний россиянин отдыхал в Кемере с семьей. Рано утром, находясь в гостиничном номере, мужчина неожиданно потерял сознание. Семья обратилась за помощью к администрации отеля, на помощь россиянину прибыли медики.

Было принято решение о госпитализации, однако по дороге в больницу он скончался. Тело мужчины направлено на экспертизу, которая должна определить причину смерти.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ТУРИСТ, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]