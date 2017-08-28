Российский турист скончался в турецкой Анталье

Турист из России скончался во время отдыха в турецком городе Кемер, сообщает в понедельник газета Hurriyet.

По данным издания, 45-летний россиянин отдыхал в Кемере с семьей. Рано утром, находясь в гостиничном номере, мужчина неожиданно потерял сознание. Семья обратилась за помощью к администрации отеля, на помощь россиянину прибыли медики.

Было принято решение о госпитализации, однако по дороге в больницу он скончался. Тело мужчины направлено на экспертизу, которая должна определить причину смерти.