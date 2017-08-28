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Внутренняя политика 28.08.2017 17:19

Помощник президента Азербайджана по экономическим реформам награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Помощник президента Азербайджана по экономическим реформам Натиг Амиров награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев издал в понедельник.

«За плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике наградить Натига Арзиман оглу Амирова орденом «За службу Отечеству» 1-й степени», - говорится в распоряжении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]