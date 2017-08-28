Помощник президента Азербайджана по экономическим реформам награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Помощник президента Азербайджана по экономическим реформам Натиг Амиров награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев издал в понедельник.

«За плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике наградить Натига Арзиман оглу Амирова орденом «За службу Отечеству» 1-й степени», - говорится в распоряжении.

Р.Бабаев