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СНГ 28.08.2017 17:24

Путин прибыл в Будапешт на открытие ЧМ по дзюдо

Президент РФ Владимир Путин прилетел с однодневным визитом в Будапешт, где встретится с премьером страны Виктором Орбаном, познакомится со своим монгольским коллегой Халтмагийном Баттулгой и примет участие в церемонии открытия 31-го Чемпионата мира по дзюдо.

Вся программа президентского визита пройдет в одном месте - на спортивной арене им. Л.Паппа.

В.Путин и В.Орбан, которых, как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, связывают "хорошие доверительные отношения", встретятся уже в восьмой раз. В последний раз они общались в начале февраля этого года, также в ходе визита В.Путина в Венгрию.

Тогда центральными темами переговоров стало сотрудничество двух стран при реализации крупных энергетических проектов "Северный поток" и "Турецкий поток", а также вопросы нормализации отношений между Россией и ЕС.

На стадионе также состоится первая встреча В.Путина с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой, избранным на этот пост в июле текущего года. Президент Монголии в 80-х годах прошлого века завоевал титул чемпиона мира по самбо.

Незадолго до нынешней встречи В.Путин дал поручение проработать вопрос о поставках электроэнергии в Монголии с ГЭС в Бурятии.

Ожидается, что свой первый официальный визит Х.Баттулга совершит именно в Россию - на Восточный экономический форум во Владивостоке в начале сентября.

В.Путин также выступит на открытии Чемпионата мира по дзюдо. Приглашение на это мероприятие президент получил по линии Международной федерации дзюдо, почетным президентом которой он является.

В.Путин - мастер спорта по дзюдо и самбо. В сентябре 2006 года он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010-м получил почетный диплом "Доктор в области дзюдо" Южнокорейского университета Енин.

Кроме того, в 2013 году президент стал обладателем почетного девятого дана в корейском единоборстве тхэквондо, а в 2014 году восьмой дан В.Путину присвоил Международный комитет Кекусин-кан карате-до (считается одной из самых трудных и жестких разновидностей карате).

Президент продолжает заниматься единоборствами, в прошлом году он публично провел тренировку с российской сборной по дзюдо в Южном федеральном центре спортивной подготовки сборных команд "Юг Спорт". Тогда партнером президента стал главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба, которому впоследствии президент предоставил российское гражданство.

Осенью прошлого года в свет вышел учебно-методический комплекс "Искусство дзюдо - от игры к мастерству", среди авторов которого был В.Путин.

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