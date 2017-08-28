Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0276 RUR   0.029 GBR   2.1905 TRY   0.4939

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 24° 33° 31 Авг 22° 32° 1 Сен 23° 33°

Регион 28.08.2017 19:14

Ереван подпишет осенью соглашение о всеобъемлющем партнёрстве с ЕС - президент Армении

Армения намерена подписать соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с ЕС, заявил президент Армении Серж Саргсян.

"Осенью мы подпишем. У нас нет причин его не подписывать", - сказал С.Саргсян на встрече с участниками молодёжного лагеря "Базе", сообщает армянское госинформагентство "Арменпресс".

По его словам, в 2013 году Армения вела переговоры и с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), и с Евросоюзом.

"Изначально оба объединения заявляли, что одно другому не мешает. Но когда ЕС заявил, что мешает, что нам оставалось делать", - отметил С.Саргсян, говоря о решении Еревана о вступлении в ЕАЭС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ПАРТНЕРСТВО


Похожие новости


Президент Армении ушёл в отпуск, во время которого посетит Иран Почти половина инвестиций в Армению приходится на Россию - Саргсян Президент Армении отрицает разногласия с премьером ЕС хочет помочь процессу решения карабахского конфликта - спецпредставитель Позиция Баку по Карабаху известна, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена - Алиев МГ ОБСЕ должна усилить давление на Ереван по Карабаху - Алиев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]