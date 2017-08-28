Ереван подпишет осенью соглашение о всеобъемлющем партнёрстве с ЕС - президент Армении

Армения намерена подписать соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с ЕС, заявил президент Армении Серж Саргсян.

"Осенью мы подпишем. У нас нет причин его не подписывать", - сказал С.Саргсян на встрече с участниками молодёжного лагеря "Базе", сообщает армянское госинформагентство "Арменпресс".

По его словам, в 2013 году Армения вела переговоры и с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), и с Евросоюзом.

"Изначально оба объединения заявляли, что одно другому не мешает. Но когда ЕС заявил, что мешает, что нам оставалось делать", - отметил С.Саргсян, говоря о решении Еревана о вступлении в ЕАЭС.