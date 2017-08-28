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Финансы 28.08.2017 17:47

AtaBank и UnionPay подписали соглашение о партнерстве

Азербайджанское ОАО "AtaBank" и платежная система "UnionPay International" в понедельник в Баку подписали соглашение о партнерстве.

"Карточные операции посредством системы UnionPay активны в Азербайджане уже с сегодняшнего дня", - заявил в ходе подписания председатель правления AtaBank Даянат Гулиев.

По соглашению, банкоматы и POS- терминалы ОАО "AtaBank" позволят совершать операции с картами "UnionPay International".

ОАО "AtaBank" создано в 1994 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана. AtaBank в июне 2017 года завершил процесс объединения с другим азербайджанским банком – Caspian Development Bank.

UnionPay International – национальная платежная систем КНР, была учреждена в 2002 году как межбанковская ассоциация банков по инициативе Госсовета и Центрального банка КНР. Сегодня сеть приема карт UnionPay расширилась до 162 стран и регионов. Количество карт UnionPay превышает 5 млрд.

А.Ахундов

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E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ATABANK, UNIONPAY, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]