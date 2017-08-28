AtaBank и UnionPay подписали соглашение о партнерстве

Азербайджанское ОАО "AtaBank" и платежная система "UnionPay International" в понедельник в Баку подписали соглашение о партнерстве.

"Карточные операции посредством системы UnionPay активны в Азербайджане уже с сегодняшнего дня", - заявил в ходе подписания председатель правления AtaBank Даянат Гулиев.

По соглашению, банкоматы и POS- терминалы ОАО "AtaBank" позволят совершать операции с картами "UnionPay International".

ОАО "AtaBank" создано в 1994 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана. AtaBank в июне 2017 года завершил процесс объединения с другим азербайджанским банком – Caspian Development Bank.

UnionPay International – национальная платежная систем КНР, была учреждена в 2002 году как межбанковская ассоциация банков по инициативе Госсовета и Центрального банка КНР. Сегодня сеть приема карт UnionPay расширилась до 162 стран и регионов. Количество карт UnionPay превышает 5 млрд.

А.Ахундов