AtaBank и UnionPay подписали соглашение о партнерстве

Азербайджанское ОАО "AtaBank" и платежная система "UnionPay International" в понедельник в Баку подписали соглашение о партнерстве.
"Карточные операции посредством системы UnionPay активны в Азербайджане уже с сегодняшнего дня", - заявил в ходе подписания председатель правления AtaBank Даянат Гулиев.
По соглашению, банкоматы и POS- терминалы ОАО "AtaBank" позволят совершать операции с картами "UnionPay International".
ОАО "AtaBank" создано в 1994 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана. AtaBank в июне 2017 года завершил процесс объединения с другим азербайджанским банком – Caspian Development Bank.
UnionPay International – национальная платежная систем КНР, была учреждена в 2002 году как межбанковская ассоциация банков по инициативе Госсовета и Центрального банка КНР. Сегодня сеть приема карт UnionPay расширилась до 162 стран и регионов. Количество карт UnionPay превышает 5 млрд.
А.Ахундов
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