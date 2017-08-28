Минтруда Азербайджана прогнозирует на 2018г поступление в Фонд страхования от безработицы около 90 млн манатов

Поступления в Фонд страхования от безработицы, который будет создан в Азербайджане, в 2018 году прогнозируются на уровне 89 млн манатов, сказал журналистам в понедельник министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.
«Министерство уже составило проект бюджета Фонда страхования от безработицы. Согласно проекту, по предварительным подсчетам, в течение 2018 года планируется поступление в фонд 89 млн манатов», - сказал С.Муслимов.
По его словам, министерство из средств фонда в 2018 году около 36 млн манатов планирует направить на реализацию программ по самозанятости, что в 6 раз больше нынешней суммы.
«В результате к программе по самозанятости будут привлечены примерно в 6 раз больше семей, то есть около 8-8,5 тыс. семей. В целом каждый год к этому процессу будут привлекаться около 5-10 тыс. семей», - сказал С.Муслимов.
Создание Фонда страхования от безработицы предусматривается законом «О страховании от безработицы», который вступит в силу 1 января 2018 года.
А.Ахундов
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